O ti to ọjọ mẹta kan bayi ti ọrọ aawọ awọn lọbalọba nipinlẹ Ekiti ti oruyeye ati iṣu ata yan-an yan-an.

Bi alara ti n da sii naa ni Ajero n da sii titi to fi kan Ọwarangun aga.

Ni bayii, awọn Mogaji ilẹ Ibadan naa ti kilọ fun Gomina Kayode Fayemi tipinlẹ Ekiti wi pe ko so ewe agbejẹ mọwọ lori igbesẹ rẹ lati rọ awọn ọba kan loye nipinlẹ ọhun.

Awọn Mogaji ilẹ Ibadan ti wa sọ fun Gomina Fayemi pe ko maa ko aṣa atọhunrinwa de ilẹ Yoruba.

Ninu atẹjade ti Oloye Wale Oladoja fi sita, awọn Mogaji sọ fun Fayemi pe ọdun mẹji nikan lo lanfaani lati lo gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Ekiti, ṣugbọn laelae ni ipo awọn lọbalọba.

Wọn ni ṣiṣe ayọjuran si ọrọ awọn lọbalọba ko le bimọ ire fun idagbasoke orililẹede Naijiria lapaapọ.

Awọn Mogaji Ibadan ni agba kii wa lọja, ki ọmọ tuntun wọ lọri jẹ fun awọn agbaagba ilẹ Yoruba.

Alaafin tilu Ọyọ, Ọba Lamidi Ọlayiwọla Adeyẹmi ti kọkọ kọ lẹta si gomina ipinlẹ Ekiti lori ọrọ naa pe ko maṣe foju ohun to ṣẹlẹ si Emir Kano wo ọrọ aawọ lọbalọba nipinlẹ Ekiti.

Amọ, Alawe ti ilu Ilawẹ Ekiti, Ọba Adebanji Ajibade Alabi, Afuntade Kinni, to ba BBC Yoruba sọrọ salaye pe ko si ohun to kan Alaafin ninu ọrọ naa, eyi to oun naa kọ lẹta si Gomina ipinlẹ Ọyọ, Seyi Makinde wi pe ko kilọ fun Alaafin lori ọrọ naa.

Laipẹ yii ni wọn fẹsun kan Gomina Fayemi pe o fẹ rọ Ewi of Ado-Ekiti, Oba Rufus Adejugbe loye atawọn ọba alaye mẹwaa mii ti ọpọ mọ si awọn Ọba Pelupelu.