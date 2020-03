Ijọba apapọ ti kede eeyan marun miran pẹlu arun Coronavirus lorilẹede Naijiria.

Eleyi ti sọ iye awọn eeyan to ko aarun naa di mẹjọ.

Minisita feto ilera to kede eyii. O ni awọn maraarun naa ni wọn ti rinrinajo lọ sorilẹede Amẹrika ati ilẹ Gẹẹsi laipẹ yii.

Gẹgẹ bii ara eto lati tete wawọ ọwọja arun Coronavirus wọlẹ, ijọba orilẹede Naijiria ti gbẹsẹle irinajo lati awọn orilẹede Mẹtala kan wọ orilẹede Naijiria.

Ohun ti eyi tumọ si ni pe ko si awọn arinrinajo lati awọn orilẹede mẹtala naa to gbọdọ wọ orilẹede Naijiria.

Awọn orilẹede ti ọrọ kan naa ni orilẹede China, Italy, Iran, South Korea, Spain, Japan, Faranse, Germany, Amẹrika, Norway, ilẹ Gẹẹsi, Netherlands ati orilẹede Switzerland.

Ijọba apapọ ni awọn gbe igbesẹ yii lori awọn orilẹede to jẹ wi pe iye awọn eeyan to ti fara ko arun Coronavirus ti ju ẹgbẹrun kan lọ.

China 82007 Italy 27980 Iran 16169 South Korea, 8320 Spain 11178 Japan 829 Faranse 6573 Germany 6012 Amẹrika 3536 Norway 1169 ilẹ Gẹẹsi 1954 Netherlands 1705 Switzerland 2650

Alaga igbimọ amuṣẹya ti ijọba apapọ gbe kalẹ lori pipalẹmọ arun Coronavirus kuro lorilẹede Naijiria (Presidential Task Force on COVlD-19) ṣalaye fawọn oniroyin ninu Abuja pe ayẹwo to munadoko yoo maa waye fun gbogbo awọn eeyan to ba wọ orilẹede Naijiria lẹyin abẹwo sawọn orilẹede wọnyii; ti wọn yoo si fi wọn sinu ahamọ iyasọtọ ati ayẹwo fun ọjọ mẹrinla.

Bakan naa ni ijọba apapọ tun ṣalaye pe aṣẹ yii lo bẹrẹ si ni fi ẹsẹ mulẹ bẹrẹ lati ọjọ Satide, ọjọ kọkanlelogun oṣu kẹta ọdun 2020.

Bakan naa ni wọn tun fi idi rẹ mulẹ pe, lasiko ti aṣẹ yii yoo fi fidi mulẹ, ko ni si aye a n fun ẹnikẹni ni iwe aṣẹ iwọlu-gbelu ti a mọ si visa.