Image copyright @PastorEAAdeboye

Baba Adeboye, gẹgẹ bi ọpọlọpọ ṣe maa n pe iranṣẹ Ọlọrun naa ṣalaye ninu fidio to gbe jade pe ko si buburu kan ti yoo kan awọn to ba gbagbọ ninu Ọlọrun.

O ni 'Mo fẹ fi asiko yii fi daa yin loju pe, ko si arun Coronavirus kankan ti yoo de ọdọ yin; nitori pe ẹ n gbe ninu ibi ikọkọ Ọga ogo."

Eyi gan an lo n fa awuyewuye lori ayelujara lori bi awọn eeyan ṣe n sọrọ pe ohun ti iranṣẹ Ọlọrun yii sọ ninu fidio naa ko tọna.

Amọṣa ohun to wa ninu fidio yii nikan lawọn to n tako iranṣẹ Ọlọrun naa n wo, wọn ko wo ẹsẹ ọrọ rẹ to ti sọ wi pe, yatọ si pe Ọlọrun n ṣọ awọn tirẹ, gbogbo awọn eeyan lo gbọdọ tẹle ilana imọtoto to yanranti nitori imọtoto lo kangun si iwa mimọ.

Ohun ti Pasito Adeboye n gbiyanju lati sọ ni wi pe yatọ si iwa mimọ, gbigbe igbe aye imọtoto ṣe pataki lati bori arun Coronavirus.

Amọṣa ọpọ eeyan lo foju fo amọran rẹ lori ṣiṣe imọtoto ara ẹni ati ayika ẹni, fido ọhun nikan wọn gbajumọ.

Ninu amọran to tẹlẹ fidio naa ni baba Adeboye ti sọ pe "Ẹ maṣe gbagbe pe ara gbigbe labẹ ojiji Ọlọrun ni pe ki ẹ maa gbe igbe aye imọtoto."

Baba tẹsiwaju pe yatọ si jijẹ ọmọ Ọlọrun, o yẹ ki awọn eeyan maa ṣe awọn nnkan bi fifọ ọwọ ẹni pẹlu ọṣẹ ati omi, ati jijẹ ki ayika ẹni wa ni mimọ.

Pasitọ EA Adeboye jẹ ọkan pataki lara awọn iranṣẹ Ọlọrun to lokimi nilẹ Naijiria ti okiki rẹ si kan de oke okun.