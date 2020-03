Image copyright Twitter/Muhammadu Buhari

O ti di ogoji eeyan to ti lugbadi arun coronavirus bayii lorilẹ-ede Naijiria, lẹyin ti ajọ to n gbogun ti ajakalẹ arun ni Naijiria, NCDC kede awọn mẹrin mii to ti ni aisan naa lalẹ ọjọ Aje.

Ajọ NCDC ṣalaye pe mẹta ninu awọn eeyan wa lati ipinlẹ Eko nigba ti ẹyọkan to ku wa lati olu ilu orilẹede Naijiria, Abuja.

NCDC ni awọn meji ninu wọn ṣẹṣẹ rinrin ajo de lati oke okun ni.

Gẹgẹ bi alaye ajọ NCDC loju opo Twitter rẹ, eeyan meji ninu awọn ogoji eeyan to lugbadi arun Covid-19 ni Naijiria ti kuro nile iwosan.

Eeyan ti dero ọrun ninu awọn to larun naa ni Naijiria, ọjọ Aje ni ọkunrin naa ẹni ọdun mẹtadinlaadọrin ku.

Ohun ti a gbọ ni pe ọkunrin ti ni arun itọ ṣuga ati arun jẹjẹrẹ lara tẹlẹ ki o to lugbadi coronavirus.

Ni bayii, eeyan mejidinlọgọn lo wa lati ipinlẹ Eko ninu ogoji to larun naa ni Naijiria, meje lati Abuja.

Eeyan meji wa lati ipinlẹ Ogun, nigba ti ipinlẹ Ekiti, Oyo ati Edo ni ẹyọ kọọkan.

Ẹwẹ, minisita fun eto ilera, Dokita Osagie Ehanire ti sọ pe afaimọ ki ọrọ Naijiria naa ko ma dabi ti orilẹede China ati Italy lori bi ọrọ coronavirus ṣe n lọ yii.

Minisita ọpọ ọmọ Naijiria to ni arun coronavirus ni wọn n deju mọle, dipo ki wọn jade fun itọju ki arun naa maa ba ran awọn mii.