Minisita fun eto ilera, Osagie Ehanire ti ni Naijiria ko mọ pe Coronavirus yoo ri bi o ṣe ri yii nitori wọn ko ṣe igbaradi to peye fun un.

Ehanire ni arun naa ṣe ajoji si gbogbo eniyan to fi mọ awọn orilẹede to ni eto iwosan to peye naa, nitori naa lo ṣe n ja rainrain ni gbogbo agbaye.

O ni orilẹede Naijiria ati gbogbo agbaye to ku ti kọ ẹkọ to peye lati ara arun Coronavirus, ti wọn n pe ni Covid-19.

Minisita naa ni to ba ṣe pe wọn gbaradi fun un, wọn ko ni ni iye awọn eniyan to ti ku latari aisan naa.

Bakan naa lo fikun wi pe lootọ ni ọkan gboogi ni ijọba aarẹ Buhari wa n gba itọju lẹyin ti ayẹwo fihan pe o ni arun Coronavirus.

Minisita fun eto ilera, Osagie Ehanire naa wa ni awọn ṣi n wa awọn ti wọn ti ṣe ipade pẹlu awọn ti o ti ni arun naa.