Ìròyìn Kàyééfì BBC Yorùbá: Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí ááwọ̀ tó wáyé láárin Oluwo ati Agbowo

Orangun to jẹ alaga igbimọ to n pẹẹtu si aawọ laarin Oluwo ati awọn ọba mẹjọ to wa ni ikawọ rẹ sọ wi pe awọn to mọ bi ọrọ naa ṣe ṣẹlẹ n bẹru lati sọrọ sita.