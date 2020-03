Image copyright Seyi Makinde

Ni ọjọ aje ni gomina ipinlẹ Ọyọ, Ṣeyi Makinde kede rẹ faye gbọ pe oun naa ti dara pọ mọ iye awọn to ti ko arun Coronavirus lorilẹede Naijiria.

Nnkan bii agogo marun abọ irọlẹ ọjọ Aje ni gomina Makinde tẹwọ gba esi ayẹwo rẹ ninu eyi to ti mọ pe oun ti ko arun naa.

Amọṣa nibo ni Makinde ti ko arun yii naa?

Atẹjade kan ti agbẹnusọ fun gomina Makinde, Taiwo Adisa fi sita ṣalaye pe nibi ipade igbimọ ọrs aje lorilẹede Naijiria, NEC ni Makinde ti fẹrẹ ko arun ọhun.

Gomina Makinde wa lara awọn gomina to farahan nibi ipade igbimọ naa, gẹgẹ bi atẹjade ọhun ṣe sọ.

Ọjọ diẹ lẹyin ipade ọhun ni igbimọ awọn gomina lorilẹede Naijiria ba gba gbogbo awọn gomina to wa nibi ipade naa nimọran pe ki wọn lọ ṣe ayẹwo ara wọn nitori iroyin to n jade pe lara awọn to wa nibi ipade naa ti ko arun ọhun.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ṣẹ́ lóòtọ́ ní ginger àti garlic lè pa àrun Coronavirus?

Iroyin ayẹwo Gomina Makinde yii n waye lẹyin ti wọn da ẹni akọkọ ti wọn kede pe o larun naa ni ipinlẹ Ọyọ silẹ.

Alabọde Amẹrika kan ni ẹni akọkọ ti wọn kede poe o ni arun naa nipinlẹ Ọyọ, wọn si ti daa silẹ pe ki o maa lọ sile bayii lẹyin itọju to peye ni ileewosan ti ayẹwo miran si ti fihan pe arun naa ti kuro ni agọ ara rẹ.