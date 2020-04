Iwadii ajumọṣe laarin BBC ati iwe iroyin Premium Times ti fihan pe ẹni to ni ileeṣẹ ti ijọba apapọ lorilẹede Naijiria gbe kalẹ si idi iṣakoso titẹ iwe aṣẹ irinna wọle sorilẹede Naijira lati orilẹede gbogbo lagbaye n jẹ ẹjọ lori ẹsun ikowojẹ ati gbigbọna ẹburu ko owo lọ soke okun.

Ko si ẹri pe ileeṣẹ to n mojuto titẹ iwe aṣẹ iwọle sorilẹede Naijiria naa ni ẹsun iwa ibajẹ kankan tabi boya ẹsun ti wọn fi kan ẹni to nii ni ohunkohun lati ṣe pẹlu iṣẹ iwe aṣẹ irinna ti wọn gbe le wọn lọwọ.

Ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria, EFCC gbe Mahmood Ahmadu ati ileeṣẹ rẹ tẹlẹ, Drexel Tech lọ si ile ẹjọ lori ẹsun gbigbọna ẹburu ko owo lọ soke okun.

Ninu awọn mẹta miran to n baa jẹjọ la ti ri minisita fọrọ abẹle tẹlẹ, Abba Moro ti wọn js n jẹjọ liluni ni jibiti ati titẹ ofin kọngila ọja rira fun ijọba loju mọlẹ.

Gbogbo awọn ti wọn n foju ba ile ẹjọ lori ọrọ naa titi kan Ọgbẹni Moro ati Ahmadu ni wọn sọ fun ile ẹjọ pe awọn ko jẹbi ẹsun naa.

Eeyan iyi ni Ọgbẹni Ahmadu lorilẹede Naijiria, koda ijọba fi ọkan lara awọn ami ẹyẹ to ga ju nilẹ naa daa lọla lasiko iṣejọba aarẹ Goodluck Jonathan lọdun 2014.

Awọn agbejọro rẹ sọ pe ko si igba kankan ti ajọ EFCC tabi awọn alasẹ miran ni Naijiria tabi ibomiran sọ pe awọn n wa a.

Awọn eniyan tẹ ara wọn pa ni Papa isereṢugbọn iwe ti ajọ EFCC fi pe e l'ẹjọ fi ẹsun kan Ọgbẹni Ahmadu, ati awọn miran pe, wọn seto igbani sisẹ to yọri si iku awọn ọmọ Naijiria.Ileesẹ Ọgbẹni Ahmadu nigba kan, Drexel Tech, ni wọn gbe isẹ fun ni ọdun 2013, lati seto ilana igbani sisẹ fun ẹgbẹrun mẹrin eniyan, fun awọn ipo to ṣófo nileesẹ ajọ to n risi iwọle-wode ni Naijiria.

Ṣugbọn ajọ naa pada sọ pe ko si eto igbani sisẹ kankan.

Lapapọ, ẹgbẹrun lọna ọrinlelẹgbẹta din mẹrin ati ọrinlelẹgbẹta din maarun (676,675) awọn ọmọ Naijiria lo forúkọ silẹ fun eto igbani sisẹ naa.

Ẹni kọọkan wọn si san ẹgbẹrun kan Naira lati fi orukọ silẹ.Nigba ti wọn da ọjọ idanwo, ogunlọgọ eniyan lo kú lasiko ti wọn tẹ ara a wọn pa nitori ọpọ eero to wa ni papa isere ilu Abuja, nibi ti idanwo naa ti ileesẹ ìjọba fun ọrọ abẹle seto.