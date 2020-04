Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Bí ẹni forí ọká họmú ni ti ìjọba bá dẹ́kun òfin koníléógbélé báyìí-WHO

Àjọ elétò ìlèra àgbáye WHO ti ke gbàjarè pé ti ìjọ̀ba oríll-èdè kankan kò bá fẹ́ pada sẹ́yìn nínú àwọn àṣeyọri ti wọ́n ti ṣe, ó sàn ki wọ́n má tii kásẹ̀ òfin kóníléógbéle kúrò nílẹ̀ báyìí o.

Ọ̀gá àgbà àjọ náà Tredo Adhanom Ghebreyesus sọ èyí di mímọ nígbà ti òun sọ̀rọ̀ lóri bi àwọn ìpínlẹ̀ kan ṣe n pinu bi wọ́n yóò ṣe mú àdínku ba òfin koníleogbéle.

" Mo mọ pé àwọn ìjọba orilẹ̀-èdè kan ti n sètò bi wọ́n yóò ṣe dẹ òfin kóníléogbéle, sugbọ́n àjo WHO gan ń fẹ ki òfin náà dópin bi gbogbo ènìyàn ṣe n fẹ́ sugbọ́n.. èyi ni ọ̀rs rẹ ni Geneva.

Bí ẹnikẹni ba kanju sídìí òfin náà àfàìmọ ni ki ààrun náà ma tún rúgbón sẹ́yìn ti yóò si pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ju ti àtẹyin wá lọ.

O sàlàyé ǹkan mẹ́fà ti òrílẹ̀-èdè gbọdọ ṣe ki wọ́n to kásẹ̀ òfin náà nílẹ̀.

Àkọkọ ni pe ki ìjọba rií'pé àwọn àwọn ilé ìwòsàn ijọba to dántọ wà nilẹ̀, ki wọ́n ri dájú pé ko si àwọnb ti wọ́n móju to ààrun náà lábẹẹ́ ilé wọ́n , gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ àti ilé iwé gbọdọ ni àwọn ètò ti yóò dena ààrun náà nílẹ̀, ki wọ́n mojú to àwọn ti wan le gbé wa láti orill-è[de míran, eyi túmọ si pe àmojú to to yẹ wà ni pápákọ̀ òfurufú, ki wọ́n si ṣe ìponlongo to yẹ fún àwọn to wà ni ìgbèríko.

O ti lé ni mílíọnù kan àti ẹgbẹ̀ta èniyan to ti ní ààrun yìí lágbàyé