Coronavirus: Irọ́ ńlá ni pé ewé dongoyaro lè wo aàrùn coronavirus

Ko si ohun to jọ bẹẹ rara! Gẹgẹ bi ọrọ ti ajọ to n risi eto ilera lagbaye, WHO ṣe sọ, ewe dongoyaro ko le wo aarun covid-19.