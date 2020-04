Image copyright Getty Images

Òfin tí ìjọba fi dé oko-owo ọtí líle lásìkò igbele Coronavirus ni orílẹ̀ èdè South Africa tí mú kí ọ̀pọ̀ ibùsùn làwọn ilé ìwòsàn ṣófo, mú kí àìmọye oko-owo dojú de, tí làásìgbò oselu sì ń peléke si, èyí tó mú kí àwọn ènìyàn nifẹ báyìí sí ọgbin òyìnbó tá mọ si Pineapple.Ṣáájú kí àrùn Coronavirus tó wọlé sí ilẹ̀ South Africa, ó to àwọn èèyàn bíi ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹrinlelọgbọn, tí wọn máa ń gbé wa sáwọn ílè ìwòsàn ni orílẹ̀ èdè náà ni ọṣẹ kan ṣoṣo, ẹyọ tó lọ́wọ́ ọtí líle ninu.Àmọ́ láti ìgbà tí ìjọba tí ṣe ìkéde konile ó gbele láti dènà itankalẹ àrùn Coronavirus ni osu kẹta ọdún, adinku tí bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà sì idà méjì nínú mẹta, èyí tíì ṣe ẹgbẹ̀rún méjìlá péré.

Image copyright Getty Images

"Covid-19 yóò nípa burúkú lórí àwọn ọmuti alamupara, bẹ́ẹ̀ si ni nilẹ South Africa, àwọn èèyàn ń gbé ní àgbègbè tó kún fún èrò" Nítorí náà, kata-kara ọtí líle leè mú kí itankalẹ àrùn Covid-19 ni agboolé pọ si, nítorí àwọn èèyàn máa ń ṣe awọmu ni, ó si ṣeé ṣe kí ọwọja ìwà ipá sì abo àti ọmọdé pọ sì" Ọjọgbọn Parry tún ṣe ikilọ.Àmọ́ ń jẹ ó ṣeé ṣe kí wọn tún ṣe àfikún àkókò òfin to de oko-owo ọtí líle, to tí wáyé ṣáájú fún ọ̀sẹ̀ márùn-ún tẹ́lẹ̀, síwájú sí, lẹyin ọgbọnjọ oṣù kẹrin tó yẹ kí òfin náà kasẹ nlẹ?Bẹẹ si ni ọga ọlọ́pàá tí tí ìbínú àwọn èèyàn sókè nígbà tó kéde pé káwọn agbofinro máa lo ọwọ líle àti ọna ti ko bófin mú, fìyà jẹ àwọn èèyàn tó ba tako òfin náà.

Image copyright Getty Images

Minisita fún ọrọ ọlọ́pàá, Bheki Cele, tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ fún sísọ ọ̀rọ̀ kobakungbe àti iwanwara rẹ lórí amusẹ òfin to de ọtí tita, lo sí ti fi ikilọ síta laipẹ yìí pé, àwọn ikọ òun "yóò ba àwọn ohun èlò ti wọn ba fi ń ta ọtí jẹ".Àmọ́ Apiwe Nxusani-Mawela, tí ṣe obinrin àkọ́kọ́ tí yóò dá ileesẹ ipọnti silẹ, to tún jé alaga ẹgbẹ́ àwọn oloko owó ọtí títa ni South Africa ṣàlàyé pé "èyí kò dára rárá", to sì fi ibẹru hàn pé, ó ṣeé ṣe kí oko-owo òun dojú de, tí òfin tó dé kata-kara ọtí líle náà bá tẹsiwaju. O ni "ọpọ èèyàn ti ko ni isẹ lọ́wọ́ lo ń fi ọtí pa ìrònú rẹ, dípò kí wọn lo oogun oloro, tó sì tún daba pé, tí ìjọba bá fi ààyè gba títa ìwọ̀nba ọtí díẹ̀, èyí kò ní jẹ́ kí oko-owo òun dẹnu kọlẹ.

Image copyright Getty Images

Bákan náà ni Nick Smith, tíì ṣe ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó ní ibùdó ipọnti lẹ́yìn odi ìlú Cape Town sọ pé " isẹ tán fún wa nìyẹn"O fikùn pé " òfin tó dé oko-owo ọtí náà tí ṣe àkóbá nla fún àwọn oko-owo alabọde".Ṣùgbọ́n ní báyìí, àwọn èèyàn ti ń lo ọgbin oyinbo pineapple láti fi ṣe ọtí líle nínú ilé.

Image copyright Getty Images

Ọ̀pọ̀ èèyàn sì lo ń wá fídíò kiri lórí ayélujára nípa bí wọn ṣe leè lo pineapple àti ọkà bàbà pẹlu sogomu fi ṣe ọtí líle ni abẹle, tí wọn ń pè ní "Umqombothi".Ikilọ sì ti ń lọ káàkiri pé tí wọn kò bá pèsè ọtí ìbílẹ̀ náà pẹ̀lú imọtoto, a jẹ pe ewu ń bẹ ní oko longẹ.