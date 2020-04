what did Buhari say about the lockdown: Awọn ọmọ Nàìjíríà káàkiri àgbáyé sọ ìrírí lábẹ́ àṣẹ kónílé-ó-gbélé

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ

Kariaye laarun Coronavirus. Gbogbo orilẹede agbye lo fẹẹ tan de tan.

Ni bi a ṣe n sọrọ yii, o ti le ni miliọnu mẹta eeyan to ti ko aarun yii lagbaye.

Gbogbo agbaye lo si ti n gbe igbesẹ lori ọna ti yoo fi pari lọdọ wọn.