Coronavirus: Ǹjẹ́ àwọn dókítà tó ń tọ́jú eyín ń ṣisẹ́ lásìkò pàjáwìrì? Àti àwọn ìbéèrè míràn

Awọn ijọba orilẹ-ede agbaye n ṣatunṣe si ofin wiwọ iboju loorekoore ṣugbọn ajọ WHO gba imọran lati maa wọ iboju nigba gbogbo, yala o ni ami ara gbigbona tabi ikọ tabi pe o n ṣe itọju fun ẹni to ni coronavirus tabi afurasi to ni coronavirus

O ṣeeṣe ki iboju daabo bo ẹ lọwọ ajakalẹ arun yii, ti o ba loo daadaa pẹlu awọn igbesẹ miran bii fifọ ọwọ rẹ nigbagbogbo ki o si gbe ile lai jade sita pupọ

Idi oriṣii ni awọn ijọba kọọkan ṣe n yi ofin lilo iboju wọn pada bii pe ki iboju ma lọ tan ni agbegbe wọn de ibi pe awọn oṣiṣẹ eleto ilera ko ni ri lo mọ. nigba ti awọn miran n ro pe wiwọ iboju maa n jẹ ki awọn eeyan miran ro pe awọn ti ri idaabobo gba kuro lọwọ arun coronavirus

Rii pe o o tẹlẹ ofin to ba wa nita ni ẹkun rẹ bi apẹrẹ ni awọn orilẹ-ede bii Argentina, China, Italy ati Mexico to ti jẹ kan-n-pa fun ẹni to ba fẹ jade