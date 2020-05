Image copyright Instagram/sanyeri12

Ilumọọka osere tiata, Alhaji Mukaila Olaniyi Afonja, tí gbogbo eeyan mọ sì Sanyeri abi Ambali ti ṣalaye bo ṣe rin irin ajo aye rẹ, ko to di onitiata. Sanyeri, lasiko to n kopa lori eto BBC Yoruba ṣalaye pe, ọjọ pẹ ti oun ti n jẹ Sanyeri, lati igba ti oun ti bẹrẹ ere tiata laarin ọdun 1992 di 1993."Mo kere diẹ nigba ti mo bẹrẹ ere tiata, bii ẹni ọdun mejidinlogun si mọkandinlogun nigba ti mo wa nile iwe girama, awada ti mo n ṣe lo si mu ki awọn eeyan fi gba mi nimọran pe, ki n lọ ṣe iṣẹ tiata."

"Asiko ijade ounjẹ nile iwe ni ọrẹ mi kan mu mi lọ sibi isẹ tiata lọdọ oga mi tó di oloogbe, mo bẹrẹ tiata ni pẹrẹu nigba ti mo jade ile ẹkọ girama lọdun 1992." Sanyeri tun salaye pe awọn obi òun ko nifẹ si ere ori itage, amọ oun ko sọ fun wọn pe oun ti n ṣe tiata. Ó ni wọn ri aṣọ oogun tawọn fi n ṣe ere lọwọ oun, wọn na oun pupọ, amọ oun ko jawọ lẹyin isẹ tiata.Nigba to n sọrọ lori ajọṣepọ rẹ pẹlu Kamilu Compo, o ni " Adekola Tijani, wa ba mi lati ṣe tiata, mo si mú lọ sọdọ ọga mi, taa si di ibeji ti ki i ya ara wọn lati igba naa, taa si pinnu láti wá sílu Eko papọ. Sanyeri ni ọdun mẹta ṣe, ki oun to kuro lọdọ ọga oun, tí oju oun si ri mabo nigba ti oun ati Kamilu de Eko, ọdọ ẹgbọn Kamilu Compo si ni awọn n gbe.

"Ere apanilẹrin ni ode inawo ni emi ati Kamilu Compo maa n lọ ṣe nigba ta kọkọ de Eko, ta si n ri owo diẹ-diẹ, kii ṣe agbe taarata amọ a a fi awada tọrọ owo." O ni awon lọ si ode inawo lọjọ kan ni awọn ṣe alapade oloogbe Lekan Lekinson ati Remi Shittabe, ti wọn si gba awọn nimọran lati dara pọ mọ ẹgbẹ tiata kan, ti awọn si dara pọ mọ ẹgbẹ tiata Fadeyi Caucus, ibẹ si ni awọn ti rí oloogbe Alaran, tii ṣe ẹgbọn Kamilu Compo lati ilu Oyo, amọ o ni o kọ lati gba awọn sinu ẹgbẹ naa."" Nibẹ la ti rí Ajala Jalingo to wa ninu ẹgbẹ osere miran ni Mushin, to si ni oun setan lati gba wa sinu ẹgbẹ amọ o gba wa to oṣu meji ka to ri ẹgbẹrun kan Naira owó iforukọsilẹ ti wọn beere san, tawọn sì lo ọdún mẹta nibẹ, ki awọn to kuro kuro ni ọdun 1998.

Sanyeri tun sọ pe ọjọ ti inu oun julọ lagbaaye lọjọ ti oun gba fisa ilẹ Amẹrika.

O ni ṣaaju asiko naa, oun ko ti ni anfaani lati rinrin ajo kuro ni Naijiria lọ si orilẹede miiran lati Naijiria.Sanyeri ni oun maa n kabamọ pe oun ko kawe nitori ti oun ba kawe, oun ko ba ti ju bayii lọ."Emi gan ko pe mọ pe Ọlọrun ma gbe mi de ipo ti mo wa lonii, o si ma n dun mi pe n ko le kopa ninu ere tiata oloyinbo nitori aikawe mi, ti ero aitẹgbẹ si maa n mu mi." "Idi ree ti n ko fi lọ gba ami ẹyẹ nitori oyinbo mi ko dan mọran lati sọrọ imọyi tabi ba awọn akọroyin sọrọ.Mo wa rọ awọn ololufẹ wa pe aikawe kii ṣe arun, ki wọn ye ma yẹyẹ wa tabi fa ila si asise wa ninu oyinbo." Nigba to n sọrọ lori afojusun rẹ lọjọ iwaju, Sanyeri ni o ti wu oun lati kawe si ki ede oyinbo oun lee dan mọran lati maa ṣe ere tiata ni ede miran yatọ si Yoruba.Lori ajọṣepọ rẹ pẹlu osere tiata miran Tayọ Amokade, taa mọ si Ijẹbu, Sanyeri ni "Amugbalẹgbẹẹ mi ni Ijẹbu, koda o gbe inu ile ọdọ mi ri. Oun ati Ẹgbọn rẹ lo ja, to fi wa gbe lọdọ mi." Sanyeri ni oju Ijẹbu ri diẹ ko to da duro amọ ọpẹ ni fun Ọlọrun pe oun naa ti jana bayii. O wa gba awọn onitiata akẹẹgbẹ rẹ nimọran lati tẹra mọ ohun tí wọn n ṣe, ti aye fi n nifẹ wọn.Sanyeri ẹni to kọ ila, eyi ti ko wọpọ lode oni sọ pe "N ko kabamọ pe mo kọla nitori ka ni n ko kọ ila ni, o seese ki n ma de ibi tí mo de loni." Sanyeri, ẹni to tun sọrọ nipa ajọṣepọ rẹ pẹlu baba ati iya rẹ ni, "Mo fẹran iya mi, awọn eeyan si iya oun ju iyawo ile oun lọ, oun ko si le ma darukọ rẹ ninu ere nitori o ṣe atilẹyin fun oun nidii isẹ tiata, kí oun to ní orukọ." Baba mi ko tiẹ gba rara ki n di onitiata. Koda, o mu mi lọ si idi isẹ Telọ nitori o gba pe n ko lee di eeyan gidi nidi isẹ tiata." Nigba to n sọrọ lori ipenija to koju lẹnu isẹ tiata, Sanyeri ni oun bu sẹkun nigba ti aburo oun sọrọ buruku si oun nigba ti oun ko ri ọwọ mọlẹbi da, ìyá awọn si lo pari ija naa lẹyin ọdun kan.Sanyeri ni ọjọ ti oun ko leè gbagbe laelae ni ọjọ ti oun gba iwe irinna lọ si ilẹ Amẹrika lẹyin osu mẹta ti oun se fiimu 'Ọ̀pá kan' to sọ oun di olokiki.