Ọpọ iroyin to mu ibẹru dani lo ti jade lori didan abẹrẹ aarun coronavirus wo lara awọn ọmọ ilẹ Adulawọ.

Amọ, awọn onimọ sayẹnsi ti sọ pe o ṣe pataki fawọn ọmọ ilẹ Afirika naa lati kopa ninu didan abẹrẹ naa wo.

Wọn ni aifẹ kopa ninu eto ati dan abẹrẹ covid-19 wo le dena ati ri abẹrẹ ti yoo kapa aarun ọhun lagbaaye.

Loṣu kẹta to lọ ni Ọgbẹni Tedros Adhanom Ghebreyesus to jẹ oludari ajọ eleto ilera lagbaaye, WHO sọ pe gbogbo agbaye gbọdọ fọwọsowọpọ lori ati wa oogun covid-19.

Ajọ WHO ni lai tii ri oogun coronavirus, abẹrẹ yoo ṣe iranwọ fun adinku itankalẹ aarun naa.

Wọn ti bẹrẹ si ni dan abẹrẹ kan wo lori covid-19 lorilẹede South Africa nigba ti omiiran yoo bẹrẹ ni Kenya lẹyin iyọnda ijọba.

Bawo ni wọn ṣe n san gbà-má-bínú fún ẹni ti wọn bá fi dán abẹrẹ tàbí oògùn wò lára rẹ?

Ileeṣẹ Pfizer dan oogun kan wo lara awọn eeyan ni ipinlẹ Kano ni ariwa Naijiria lọdun 1996.

Eyi lo di ọrọ ileejọ ni eyi ti ileeṣẹ naa ni lati san owo gọbọi gẹgẹ bii owo gba mabinu fawọn eeyan

Omode mọkanla lo ṣalaisi nigba ti awọn miran di abirun lẹyin ti wọn lo oogun antibiotics awogba arun naa tan.

Eyi lo bi ọrọ ki ẹ kọkọ maa gba aṣẹ lọwọ obi ọmọde ki ẹ to fi abẹrẹ tabi oogun kankan dan ara wọn wo.

Ni Uganda ni ogun ọdun sẹyin ni oluṣe iwadii Catherine Kyoubutungi ni o di dandan lati ṣafihan gbogbo igbesẹ inu abẹrẹ tabi oogun ti eeyan ba fẹ dan iṣẹ rẹ wo ki ohun gbogbo si wa letoleto bi o ti yẹ.

Dokita Kyobutungi to jẹ adari ajọ African Population and Research Center (APHCR) sọ fun BBC pe o di dandan ki ẹnikẹni to ba fẹ dan abẹrẹ tabi oogun kankan wo wa ọna ilepa ilera to peye fun irufẹ ẹni to ba fẹ lo

Ati pe igbesẹ loriṣirisi lo ti wa ti wọn gbọdọ tẹle ki wọn to le dan abẹrẹ tabi oogun naa wo lara enikeni nilẹ Adulawọ

Ọpọ ọdun nilẹ Afrika ti ko si owo iranwọ to tó lati ṣe iṣẹ iwadii

Airi owo to too na lati fi ṣe awọn iṣẹ iwadii ninu eto ilera jẹ ọkan lara awọn nkan to n mu iṣoro ba eto ilera Afirka.

Lọdun 2001 ni awọn adari ilẹ adulawọ seleri lati maa mu ida meẹdogun ninu ọgọrun un ninu owo isuna wọn lọdọọdun wa fun iwadii nni eyi ti won ko muṣẹ.

Orilẹ-ede marun un pere lo mu u ṣẹ ninu orilẹ-ede ilẹ Adulawọ.

Afrika ni awọn ọlopolọ pipe ọmọ to ti lami laaka ninu iwadii sayensi ṣugbọn orilẹ imiran ni wọn ti lọ n ṣiṣẹ sin nitori ko si owo fun iṣẹ iwadii nilẹ Afirka. To

Awọn to duro lati ṣe iwadii ni Afrika ko ni oluranlọwọ ni eyi ti ko jẹ ki wọn le maa ṣe ayẹwo pupọ lori iwadii.