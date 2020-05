Image copyright @dsw_intl

Ile ẹjọ to n gbọ ọrọ to ni se pelu idile ni ilu Akure ti dẹkun aafa to gbiyanju ati gbe ọmọ ọdun mẹrindilogun sile gẹgẹ bi iyawo rẹ kẹsan an.

Igbimọ ẹlẹni mẹta to ṣedajọ ọrọ naa, ti adajọ Aderemi Adegoroye dari rẹ ti paṣẹ pe ki wọn da ọmọ ọhun pada si ọdọ awọn obi rẹ.

Ọdun 2019 ni Aaafaa naa, Yusuf lateef ti kọ gbiyanju lati fẹ ọmọde ọhun ni igba to ṣi wa ni ile ẹkọ girama, ṣugbọn igbiyanju rẹ fori ṣọpọn.

Ko pẹ si ti ọmọ naa pe ẹni ọdun mẹrindilogun ti aafaa ọhun mu ọjọ igbeyawo pẹlu rẹ.

Ṣugbọn ọmọ ọhun, ni ifọwọsowọpọ pẹlu ẹgbọn rẹ sa kuro nile ko to di pe igbeyawo naa waye.

Lẹyinorẹyin, ileeṣẹ ijọba ipinblẹ Ondo to n ri si ọrọ awọn obinrin da si ọrọ naa.

Lẹyin eyi ni ileeṣẹ naa pe awọn obi ọmọ naa ati aafaa to fẹ gbe niyawo lẹjọ, ile ẹjọ naa fẹsun kan wọn pe wọ tapa si ofin to n dabo bo ẹtọ awọn ọmọde ti ipinlẹ ọhun gbe kalẹ lọdun 2007.

Lẹyin atotonu awọn olujẹjọ, ile ẹjọ ni ki wọn yanju ọrọ ọhun itubi inubi, o si kan an nipa fun Aljaji Yusuf lati tọwọ bọwe pe ohunkohun ko ni ṣe ọmọdebirin naa, ati pe ko jinna rere sii.

Ni bayii, kọmiṣọna fun ọrọ awọn obinrin ati idagbasoke awujọ ni ipinlẹ Ondo, Titilola Adeyemi ti fa ọmọ naa le awọn ibi rẹ lọwọ.