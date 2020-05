Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Ọjọru, ọjọ kẹtadinlọgbọn, oṣu Karùn-ún, ọdun 2020 ni àwọn kan fipá bá ọmọbìnrin ẹni ọdún 22 lopọ̀ nínú sọ́ọ́sì.

Ni owurọ ọjọ Satide ni awuyewuye bẹrẹ lori ayelujara nitori iku to pa ọmọbìnrin, ẹni ọdun mejilelogun kan nipinlẹ Edo.

Iroyin sọ pe ọmọbìnrin náà, Uwaila Omozuwa, ni awọn kan fi ipa balopọ, ti wọn si tun fi agolo afẹ́fẹ́ ti wọn fi n pa ina, 'fire extinguisher' fọ ọ lori, ninu ile ijọsin Redeemed Christian Church of God kan to wa ni adugbo Ikpoba Hill nilu Benin.

Ọmọbinrin naa la gbọ pe ọdun yii ni wọn gba a wọle si Fasiti ilu Benin, lati kẹ́kọ̀ọ́ nipa imọ nípa kokoro aifojuri, Micro Biology.

Ogun: Ọlọ́pàá ní iwádìí ṣì ń lórí bóyá ìyàwó ló sokùnfà bí ọkọ rẹ̀ ṣe pokùnso

Ọjọru, ọjọ kẹtadinlọgbọn, oṣu Karùn-ún, ọdun 2020 ni iṣẹlẹ naa waye, sugbọn ọmọbìnrin Uwa pada ku si ile iwosan to ti n gba itọju lẹyin ọjọ mẹta.

Ẹ̀gbọ́n ọmọbìnrin to ba BBC sọrọ, sọ pe lati bi ọdun meji lo ti maa n lọ ka iwe ninu sọọsi náà. Koda, ko to o di pe wọn gba a wọle si Fasiti ilu Benin.

"Bi aago mọkanla si mejila lo maa n lọ, o si maa n pada sile bi aago marun irọlẹ.

Lọjọ ti wọn pa a, oun ati iya wa lo jọ jade nile, ki o to o ya si sọọsi.

Awọn ara sọọsi wa kan ni kọ́kọ́rọ́ maa n wa lọwọ wọn. Ọwọ wọn lo si ti maa n gba kọkọrọ lati si ilẹkun sọọsi, ti yoo si tun da pada to ba kàwé tán.

A n ti n reti rẹ ko pada sile lọjọ naa nitori pe o ti n to bi aago mẹfa irọlẹ. Ibi ti a ti gbiyanju lati pe fóònù rẹ ni awọn ara sọọsi ti pe wa lati wa a wo, nitori awọn o mọ nkan ti wọn ṣe fun.

Ẹ̀gbọ́n ọmọbinrin naa sọ pe, wọn ti gbe e lọ sileewosan ki awọn to de sọọsi.’'

"Wọn sọ fun wa pe ninu àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni wọn ti ba aburo mi, ti wọn ti ya pátá rẹ, sikẹẹti rẹ naa wa ni kika soke, ẹwu rẹ si ti kun fun ẹ̀jẹ̀.

Ọkùnrin to máa ń sọ sọọsi wa ni alẹ si owurọ lo de si ibi'ṣẹ ni irọlẹ, to si lọ si ọdọ awọn to maa n tọju kọ́kọ́rọ́.

Wọn sọ fun pé Uwa ko ti i da pada, pe ko lọ wo boya o si n kawe lọwọ tabi o ti mu kọkọrọ lọ sile.

Igba ti ọkunrin naa wọle sinu sọọsi lo ba aburo mi ninu agbara ẹjẹ, ki wọn o to sare gbe lọ sileewosan aladani, sugbọn ileewosan ikọsẹ isegun Fasiti ilu Benin lo pada ku si.

" Wúńdíá ni aburo mi lẹni ọdun mejilelogun, ko ni ibalopọ rí.

" Ibanujẹ ni nkan to ṣẹlẹ jẹ fun ẹbi wa, nkan ti a si fẹ ni pe ki awọn to ṣe nkan yii ko má lọ lai jiya."

Sugbọn, o fi ẹsun kan awọn ọlọpaa pe 'wọn ko bẹrẹ iwadii ni kiakia nitori pe wọn ni baba oun ko fun wọn ni owo lati wu wọn lori'.

Nigba ti BBC kan si alukoro ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Edo, o sọ pe ori ayelujara ni oun naa ti ka nipa iṣẹlẹ naa ni owurọ òní. Eyi lo si mu ki oun pe alamojuto ileesẹ ọlọpaa ni adugbo Ikpoba Hill ti iṣẹlẹ naa ti waye.

"Alaye to ṣe fun mi ni pe ija lo waye laarin ọmọbìnrin naa ati awọn kan ninu sọọsi. Ọmọbinrin naa farapa, ki wọn o to gbe lọ sileewosan, to ku si."

Alukoro ọlọpaa sọ pe oun ti pàṣẹ fún lati ṣe iwadii oun to ṣẹlẹ ni pato, ko si fun oun ni abọ.