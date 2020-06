Image copyright others

O dabi ẹni pe ko sibi ti ọwọja ajakalẹ arun Coronavirus ko ni de ni orilẹ ede Naijiria, tori o ti de ọdọ awọn ara ọrun pẹlu.

Idi ni pe ọdun egungun ko ni ṣee ṣe fun awọn ara ọrun lọdun yii nitori arun Coronavirus to n ran bii ọwara ojo.

Olubadan tilẹ Ibadan, Ọba Saliu Akanmu Adetunji, Aje Ogungunniso kinni ti paṣẹ fun awọn egungun nilẹ Ibadan lati ṣe etutu ọdun egungun ninu ile wọn, ki wọn si maa ṣe adura fun opin arun Covid-19.

Atẹjade kan to wa lati aafin Olubadan lo sísọ loju ọrọ yii pẹlu afikun pe ko ni si ijade lọpọ yanturu lati ṣe ọdun eegun, titi tawọn alaṣẹ yoo fi si gbogbo eeyan silẹ.

Ọba Adetunji ni oun fi ìpinnu naa síta lẹyin ifikunlukun pẹlu awọn eeyan ti ọrọ ọdun naa gberu, eyi to nii ṣe pẹlu ofin itakete sira ẹni to wa nita, to si tun rọ awọn araalu lati maa fọ ọwọ wọn deede.