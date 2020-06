Awọn afunrasi ti ọwọ ofin mu lori iku arabinrin Funkẹ Ọlakunrin to jẹ ọmọbibi aṣiwaju ẹgbẹ afẹnifẹre, Baba Rueben Faṣọranti pada si ile ẹjọ lọjọru nibi ti wọn yoo ti maa farahan niwaju adajọ majisireeti agba ni ilu Akurẹ.

Ni ọjọ kejila oṣu keje ọdun 2019 ni awọn agbebọn kan kọlu ọkọ ti oloogbe Funkẹ Arakunrin wọ ni opopona marosẹ Sagamu si Ọrẹ.

Adajọ majisireeti agba, Victoria Bob-Manuel ti kọkọ gbọ ẹjọ naa ni ọjọ kẹrinlelogun oṣu kẹrin ọdun 2020 to si ni ile ẹjọ ọhun ko laṣẹ labẹ ofin lẹyin to fi buwọlu ẹbẹ olupẹjọ lati fi awọn afunrasi naa si atimọle ki o to sun igbẹjọ wọn si ọjọru ọjọ kẹta oṣu kẹfa.

Awọn afunrasi mẹrin ti wọn pe orukọ wọn ni Auwal Abubakar, Muhammed Shehu Usman, Lawal Mazaje ati Adamu Adamu lawọn agbofinro mu ti wọn si n fi ẹsun igbimọpọ lati paniyan,ipaniyan ati ijinigbe ṣugbọn wọn ko ni agbẹjọro nigba ti ile ẹjọ gbọ ẹjọ naa