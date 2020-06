Image copyright others

Awọn asaaju ẹgbẹ ọmọlẹyin Kristi (CAN) ti n sọrọ lori aṣẹ ti ìjọba apapọ pa pe, awọn ọmọde ati arugbo ko gbọdọ lọ sile ijọsin.

Nigba ti wọn n ba BBC Yoruba sọrọ lori iṣẹlẹ yii, awọn alaga ẹgbẹ CAN nipinlẹ Oyo ati Ondo, Pasitọ Benjamin Akanmu ati Ayo Oladapo woye pe, ijọba fẹ tete sekupa awọn arugbo ni, ti wọn ko ba ni anfaani lati jade sita.

Lero ti Akanmu, erokero ati iku ojiji ko jinna si arugbo to ba da nikan wa nile, ti aigbọ ọrọ Ọlọrun ni oore koore ko si le ṣe awọn ọmọde loore.

O wa daba pe ki ijọba kesi awọn onimọ ijinlẹ lati tete wa ọna abayọ si arun Coronavirus yii, nitori itọju la nilo, kii ṣe ka gbe ilẹkun ile ijọsin ti pa.

"Ohun to n ba ijọba ipinlẹ Oyo lẹru ni pe awọn eeyan to n lugbadi arun Covid-19 n pọ si dipo ki wọn dinku, eyi lo mu ko tilẹkun ile ijọsin, ẹni to si kan lo mọ, amọ gbogbo ọkan lo n pohungbẹ lati wa sile Ọlọrun, ipa ti adura si n ko, kii ṣe ipa kekere."

Ninu ọrọ tiẹ, alaga ẹgbẹ CAN ni Ondo salaye pe, ijọba kan n fi ẹtẹ silẹ, maa pa lapalapa ni nitori awọn onimọ isegun ti kede saaju pe, awọn arugbo ni ko sa fun Covid-19, kii ṣe ọmọde.

Oladapo ni " Ti awọn obi ba lọ sile ijọsin, nibo ni wọn fẹ fi awọn ọmọ wọn si, ṣe wọn yoo tilẹkun mọ wọn sile ni abi wọn yoo ko wọn da si titi? Ijọba apapọ ko ro ero rẹ daadaa ko to gbe sita."

O fikun pe o dara bi awọn arugbo ba joko sile, amọ wahala ni wọn fẹ da silẹ pẹlu ọmọde ti wọn ni ko jokoo sile, tori awọn ọmọde ko ni pẹ maa sọnu ladugbo.

Oladapo, to faramọ awọn ilana tijọba Ondo gbe kalẹ lori ijọsin tun ni, ohun to dara ni bi ijọba ṣe kọkọ tilẹkun ile ijọsin pa nitori igbagbọ ninu Kristi ko ni idiwọ, isẹ Ọlọrun si n tẹ siwaju.