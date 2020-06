Akinwumi Adesina: Olùdarí báńkì ìdàgbàsókè Áfríkà, Akinwumi Adesina yóò kojú ìwádìí lọ́tun

Banki to wa fun idagbasoke ilẹ Afrika, The African Development Bank, sọ pe oun ti ṣe agbekalẹ igbimọ oluwadii aladani lati wadii awọn ẹsun iwa ibajẹ ti wọn fi kan Oludari banki naa, Akinwumi Adesina.Adesina to ti fi igba kan ri jẹ Minisita fun iṣẹ agbẹ n f'ojusọna lati tun jẹ olori banki naa ninu eto idibo ti yoo waye l'oṣu Kẹjọ.