#JusticeforTina: Ọmọ mi ṣèlérí pé òun yóò tọ́jú mi tó bá parí ẹ̀kọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti pá - ìyá Tina

Awọn ẹbi Tina Ezekwe to di ologbe lẹyin ti ọlọpaa kan yinbọn lu lagbegbe Iyana Oworo ni ipinlẹ Eko ti bẹ ijọba lati ṣewadii bi ọmọ wọn ṣe ku laipe ọjọ.

Tina jẹ Ọlọrun nipe ni ọjọ kejidinlọgbọn, oṣu karun un ọdun 2020 lẹyin ti ọlọpaa ọhun to ni oun ti mu ọti yo yibọn lu ni igba to n gbiyanju lati fi panpẹ ofin mu awakọ kan to tapa sofin igbele.