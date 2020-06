Ìyá àgbà ní ọkùnrin tó mutí yó náà fipá lòpọ̀ pẹ̀lú òun lójú oorun

Oríṣun àwòrán, @SpeakerOwoeye

Iya onile kan to n gbe ni Ijoko nipinlẹ Ogun ti salaye bi awakọ ọkọ akẹru kan to ti mu ọti yo, ṣe fipa baa lopọ.

Nigba to n ba akọroyin sọrọ, iya arugbo naa, ti a fi orúkọ bo ni asiri ni, ko si ẹnikẹni ninu ile, gbogbo ayalegbe oun to ti jade lọ, wọn ko si tii wọle pada, ti ọkùnrin to muti yo naa si fi tipa wọnu yara oun.

"Aladugbo mi ti mo mọ ni ọkùnrin, ẹni ọdun mẹẹdọgbọn naa, o fi tipa-tipa wọ yara mi lasiko to mu ọti yo ni aago mọkanla alẹ, o bo mi ni ẹnu, ki n ma baa pariwo, o si fi ipa ba mi ni ajọsepọ."

"Mo ja fita-fita amọ apa mi ko ka, o ṣe nnkan to fẹ ṣe, nigba to ya, mo raye pariwo sita, awọn aladugbo de, ti wọn si ko ẹgba bo o lẹyin, ko to fi mi silẹ."

Mama agba ni wọn ti fi iṣẹlẹ yii to agọ ọlọpaa to wa ni Agbado leti, tawọn ọlọpaa si ti mu afurasi ọhun, bakan naa ni wọn ba aṣọ ati ina tọọsi to fi silẹ ni yara iya agba naa.