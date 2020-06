Coronavirus in Lagos: Ìpínlẹ̀ Èkó ti wà ní bèbè ọ̀dáa iléèwòsàn ìyanisọ́tọ̀

Ijọba ipinlẹ ti jẹ ko hande pe bi wọn ba n ni iye awọn to lugbadi arun Covid19 to n le ni igba si ọọdunrun lojoojumọ gẹgẹ bo ṣe n sunmọ ọ lẹnu ọjọ mẹta yii, awọn ibudo iyaraẹnisọtọ wọn ko ni to fun itọju mọ.