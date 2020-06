Say no to rape: Azeezat ṣe kòńgẹ́ ikú lọ́wọ́ afiniṣògùn owó n'Ibadan

Oríṣun àwòrán, Other

Mẹwaa n ṣẹlẹ ni duniyan, kayefi nla mii tun ṣẹlẹ. Abilekọ ẹni ọdun mọkandinlogun kan, Azeezat Dhikirullahi to jẹ oloyun oṣu meje ni wọn ṣaa dede ba oku rẹ nilẹ ninu yara rẹ ti wọn ti fọ ori rẹ.

Iṣẹlẹ yii waye niluu Ijedun, abule kan lẹbaa Ojoo, Ibadan nipinlẹ Oyo. Ohun taa gbọ ni wi pe awọn to ṣe ọṣẹ yii fẹ fi obinrin naa ṣe ogun owo ni.

Ọjọ mẹrin ṣaaju iṣẹlẹ eleyi ni iroyin ti ọmọ ọdun mọkandinlogun kan, Barakat ti wọn fipa ba lo pọ ti wọn tun pa a ṣẹlẹ ni agbegbe Akinyele nilu Ibadan kan naa.

Ni ti Azeezat, iroyin sọ pe alaga ẹgbẹ awọn onile ni Ijefun, Alhaji Taiwo Adeyemo ṣalaye pe okuta nla ni wọn fi fọ ori rẹ ninu yara rẹ. O fi kun un wi pe oloogbe ṣẹṣẹ rinrinajo de lati ipinlẹ Kano ninu oṣu keji ni nibi ti ọkọ rẹ, Dhikirullahi ti ṣẹṣẹ ri iṣẹ lẹyin ọdun kan eto agunbanirọ rẹ.

Nigba ti BBC Yoruba kan si alukoro Ọlọpaa ipinlẹ Oyo, Olugbenga Fadeyi sọ pe ootọ ni wọn fi okuta fọ ọ lori. Nigba ti ikọ ọlọpaa debẹ, wọn ri i pe ko si ẹmi kankan lara rẹ mọ wọn si gbe e lọ si ile igboku si.

Lẹyin eyi ni kọmisọna ọlọpaa ipinlẹ Oyo, Nwachukwu Enwonu atawọn lọga lọga ọlọpaa ni ipinlẹ naa kọwọ rin pẹlu awọn aṣoju gomina lọ ba idile oloogbe kẹdun ti wọn si ṣeleri pe gbogbo awọn to lọwọ ninu iṣẹlẹ yii ni yoo bọ sọwọ ofin.

Loju ẹsẹ ni wọn si bẹrẹ igbesẹ iwadi lori ọrọ naa gẹgẹ bi ọga awọn ọtẹlẹmuyẹ ṣe ti gun le iṣewadii.