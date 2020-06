Say no to rape: Àwọn òṣèré tíátà Yorùbá pariwo síta lórí wàhálà ìfipábánilòpọ̀

Lootọ iwa ifipabanilopọ ko ṣẹṣẹ maa waye, koda awọn kan tilẹ n sọ wi pe atigba iwaṣẹ lo ti n ṣẹlẹ.

Amọṣa awọn iran de iran gbogbo lo ti bẹnu atẹ lu u.

Titi di bi a ṣe n sọrọ yii ko tii dẹkun, koda ti ẹnu lọwọlọwọ yii wa peleke sii paapaajulọ lorilẹede Naijiria.