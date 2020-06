Sani Abacha: Olórí ológun tí ìjọba rẹ̀ ga ju ilé ẹjọ́ lọ

Igbe aye ati ohun manigbagbe ti Sani Abacha ṣe:

A kaa pe ọpọ iṣẹlẹ iditẹ gbajọba to waye ni Naijiria lo n lọwọ Abacha ninu nigba to si wa ni ipo 'second lieutenant' lasan, ibẹrẹ pẹpẹ si lo ti bawọn kopa ninu iditẹ gbajọba to waye losu keje ọdun 1966, to fi mọ eyi to waye lọdun 1983, to gbe ọgagun Ibrahim Babangida sori aga akoso.