Ìyàn ń bọ̀ l'Afíríkà lẹ́yìn Coronavirus - Obasanjo

Idi ree ti aarẹ tẹlẹ ni Naijiria, Oloye Olusegun Obasanjo fi gunle ọsin ẹja bii ẹgbẹrun lọna aadọta lati dena iyan to le waye lẹyin arun Coronavirus.

Oloye Obasanjo woye bẹẹ lasiko to n sọrọ níbi ifilọlẹ ọgbin ẹja naa eyi to waye nibudo iyawe kawe rẹ (OOPL) to wa nilu Abeokuta.