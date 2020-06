Nigeria Senate: Àwọn àbádòfin pàtàkì márùn ún áti ipa wọn nílùú láàrin ọdún kan tí wó̩n fi ṣiṣẹ́

Ile igbimọ aṣofin to ni aṣofin mọkandinlaadọfa to jẹ aṣofin agba ati ọgọta le ọọdunrun to jẹ aṣojuṣofin wa ni olu ilu orilẹede yii, Abuja nibi ti wọn ti n ṣe ofin eyi to yẹ ko ni ṣe pẹlu gbogbo araalu eyi ti wọn n ṣoju.