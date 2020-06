June 12: Ìtàn bí Alhaja Kudirat Abiola ṣe dojúkọ ohun t'ọ́kùnrin kò leè dojúkọ fún ìjọba àwaarawa

Lati igba ọdọ rẹ lo ti n fi apẹrẹ akinkanju han. Ijẹri ohun to ṣe ni ileewe girama. Muslim Girls High School lo di odidi alagbara obinrin pẹlu iṣẹ takuntakun to fi jẹ adari gbogbo ọmọ ile iwe ni kilaasi aṣekagba rẹ.

Gbajugbaja ni Kudirat, orukọ rẹ kari aye o si jẹ apẹrẹ ara ọtọ aronilagbara ẹda to n ja fun idọgba ati ijọba awa ara wa jakejado Afirika.

Irinajo igbeyawo ati ifẹ pẹlu MKO

June 12

Ohun ti awọn eniyan maa n saba ranti ti wọn ban sọ itan jija fun ijọba tiwa n tiwa ni ọna aburu ati ailaanu ti wọn gba pa arẹwa akinkanju obinrin to jẹ iyawo Abiola.

Lati igba ti wọn ti gbe Moshood Abiola ti mọle, pẹlu igboya ni Kudirat fi lọ pe fun itusilẹ ọkọ rẹ pẹlu bi ijọba ṣe n dunkoko mọ ẹbi ati awọn alatilẹyin rẹ to.

Alhaja Kudirat Abiola ba ọpọlọpọ ileeṣẹ iroyin sọrọ kaakiri to si n pe fun itusilẹ ọkọ rẹ ati pe o n fi ẹsun kan ijọba pe wọn n run isuna idile oun.

Lọjọ kẹjọ oṣu karun ọdun 1996, ile ẹjọ giga ipinlẹ Eko da a lẹjọ ẹsun igbimọ ti ijọba ati ọpọlọpọ irọ. Bakan naa lọjọ kejidinlọgbọn oṣu ati ọdun kan naa, ile ẹjọ tun fi ẹsun yii kan naa kan an. Ile ẹjọ da a silẹ pẹlu beeli wọn si tun sun ẹjọ rẹ siwaju di ọjọ kẹtadinlogun oṣu keje.

Kudirat Abiola tun ṣaaju igbesẹ kan lọdun 1994 eyi to bi iyanṣẹlodi ọlọsẹ mejila ti awọn oṣiṣẹ ileepo. Ṣe ni iyanṣẹlodi yii ka ijọba niṣan ko tori o jẹ ọkan lara awọn iyanṣẹlodi awọn oṣiṣẹ ileeṣẹ epo bẹntiroo to gun ju ninu itan Afirika.

Ki lo fa sababi iku Kudirat gan?

Wọn pa Kudirat lasiko ti ijọba orilẹede Naijiria labẹ iṣejọba ologun to fi ọkọ rẹ sẹwọn.

Kashimawo Abiola lo n jawe olubori ninu idibo to waye ni Naijiria nigba naa lọhun lọdun 1993. Ko pẹ ni wọn fi ọlọpaa mu Abiola lẹyin ti ijọba to wa lori oye da ibo naa ru.

Lẹyin iku rẹ lọdun 1996, nigba to di oṣu kẹwa ọdun 1998, Hamza Al-Mustapha ati ọmọ aarẹ ana, Abacha Mohammed fara han nile ẹjọ pẹlu ẹsun pe awọn ni wọn pa Kudirat Abiola.

Nibi igbẹjọ, ẹni to pa a gangan to fẹnu ara rẹ jẹwọ, Barnabas Jabila ni oun tẹle aṣẹ latọdọ ọga oun Al-Mustapha ni.

Ni ọgbọnjọ oṣu kẹfa ọdun 2012 ni wọn to dajọ iku nipa yiyẹgi fun Hamza Al- Mustapha ati Alhaji Lateef Shofolahan fun iku Kudirat Abiola. Al-Mustapha yii ti jẹ adari awọn oṣiṣẹ alaabo fun nigba ti Shofolahan ti jẹ oluranlọwọ pataki fun oloogbe. Nigba to ya ni wọn gbọ ẹjọ ẹbẹ ti wọn pada tu awọn mejeeji silẹ nile ẹjọ kan ni Eko.

Kudirat Abiola jẹ apẹrẹ ajija fun ijọba awarawa Naijiria to bẹẹ to jẹ pe ọdun mọkandinlogun, wọn ṣi n ṣe iranti igbesẹ yii eti iboji rẹ.

Iṣẹ Alhaja Kudirat ko parẹ

Ninu gbogbo iwadii, a o rẹni to sọrọ lodi si Alhaja Kudirat Abiola ri dipo bẹẹ kiki awọn to n kan sara si igbesẹ rẹ ati iṣẹ takuntakun to ṣe gẹgẹ bi akọni obinrin fun orilẹede Naijiria ati diduro gbọingbọin lẹyin ọkọ rẹ. Lapapọ awọn eeyan ni "lootọ, Kudirat Abiola ni akinkanju ọjọ kejila oṣu kẹfa (June 12).