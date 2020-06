Sola Kosoko: Ẹ tẹ ọkùnrin tó bá fipá bá obìnrin lòpọ̀ ní ọ̀dá, ìwà ìkà ni

Sola Kosoko, ẹni to sísọ loju ọrọ yii lasiko to n kopa lori eto BBC Yoruba, tun fikun un pe ọla abata tii mu odo san ni ọrọ oun ninu isẹ tiata.

Nigba to n sọ ero rẹ lori iwa ifipa bani lopọ to n gogo nilẹ wa lẹnu lọ lọọ yii, Sola ni ẹni ti ori rẹ ko pe lo n fi tipa ba obìnrin lopọ, tori wọn ni agbara lati kọ ẹnu si obìnrin to ba wu wọn.