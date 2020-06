Coronavirus in South Africa: Ẹ̀kọ́ mẹ́jọ tó yẹ kí ilẹ̀ Afirika kọ́ lára àjàkálẹ̀ ààrùn coronavirus

Gẹgẹ bi orilẹ-ede South Africa ṣe ń lewaju loriṣiriṣi ọna nilẹ Afirika bẹẹ si ni lọwọlọwọ, wọn tun ti ṣe tan lati dari Afirika lọ si ipele to lewu lasiko Coronavirus yii ọna igbogunti Covid 19 ti wọn gunle.

Eyi lawọn koko ẹkọ mẹjọ pataki to lee kọ awọn orilẹ-ede Afirika:

Ibi to lewu ju nileewosan ni yara ijẹun.

Lọwọ lọwọ, ofo ni South Africa n mu ninu ṣiṣe ayẹwo o si ti pọwọ lera wọn gan an ni gẹgẹ bi awọn akoroyin ṣe sọ

Iwadii kaakiri awọn ileewosan South Africa di han pe ara sisan ju to fi mọ ẹjẹ riru ati itọ ṣuga lara awọn ọdọ to ni arun Coronavirus ni i ṣe pọlu ọpọ to gba ibẹ ku.