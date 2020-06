June 12: Àwọn tó ṣojú wọn kòró sọ irírí ọjọ́ náà

Awọn ti iṣẹlẹ June 12 ṣoju wọn ti bu ẹnu atẹ lu bi ijọba ologun to wa nigba naa lọhun ṣe fi ẹtọ ọpọ ọmọ Naijiria dun wọn.

Wọn bẹrẹ si ni ṣe eyi ni iranti awọn to ja fitafita fun ijọba awaarawa ni Naijiria.

Awọn alejo mẹtẹẹta to wa lori eto jẹ awọn ti iṣẹlẹ June 12 ṣoju wọn koro.

Abiola ni bi oun ṣe maa n tọju awọn araalu, owo ti oun ni ko lee gbe e tan. lo se pinnu lati lo owo ilu fun ara ilu nipasẹ ijọba, eyi gan an ni gbigbe apoti ibo fun ipo aarẹ ṣe wu Abiola.

O ṣafiwe ohun tawọn ologun ṣe nigba yẹn pe bii igba ti obinrin bi ọmọ tan ti wọn si bẹ ori ọmọ to ṣẹṣẹ yọri sita ni.

Dele pe awọn oniwe iroyin atawọn mii ni Naijiria wọn si fi da a loju pe pẹlu ohun ti awọn n ri, Abiola ni yoo wọle gẹgẹ bi aarẹ afigba to pe eeyan kan to ni nkan ti ologun fẹ ṣe ree o

Ṣaaju si ni Abiola ti sọ fun wọn awọn to fẹ yan sipo minisita atawọn ipo mii lo ba di pe awọn kan lọ si Abuja lọ ki Abacha ku oriire.

Koda wọn ti ṣe gbogbo eto bi Abiola yoo ṣe ko lọ si Aso Rock ni Abuja ti eeyan kan dedee wa sọ fun Oloye Abiola pe ko ma lọ sibẹ lọjọ to gbero lati lọ o.

Dele Momodu mu ni ranti pe nigba ologun wọn ko ki n fẹ ki ẹnikẹni maa gbo wọ lẹnu ẹni ba dan an wo gbigbe tabi pipa ni.

O ni eyi sele nitori ijọba ologun to mu ohun gbogbo le koko lo mu oun atawọn ọdọ mii sa kuro nile gba ọna ẹnu ibode Sẹmẹ.

Bakan naa, ọkan lara awọn ọdọ to ti dagba bayii ṣugbọn to jẹ ọmọde nileewe girama nigba June 12 ṣugbọn to nifẹ si ọrọ oṣelu ati kika iwe iroyin,