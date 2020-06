Akure fire: Ọ̀pọ̀ oníṣòwò ni ṣọ́ọ̀bù wọ́n jóná lọ́jọ́ Àìkú nílùú Akure ṣùgbọ́n tí ìséde kò jẹ́ kí wọ́n mọ̀

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ BBC News Yoruba lọwọ ṣe sọ, ileeṣẹ to n ta afẹfẹ idana gaasi kan to wa lagbegbe naa ni ina ọhun ti sọ ni aṣalẹ ọjọ Aiku.