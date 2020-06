Rwanda Genocide: Òbí ni mi - sùgbọ́n mo pa obi àwọn ọmọ ọlọmọ

Ẹgbẹlẹgbẹ awọn obinrin lo kopa ninu ipaniyan abẹle to waye ni Ruwanda lọdun 1994 subgọn ko si ẹni to sọrọ nipa wọn ati bi wọn ṣe n ṣe atunṣe pẹlu ẹbi wọn.

Ipaniyan ti mo ṣe n le mi kiri

Ní alẹ ọjọ kẹfa oṣu kẹrin ọdun 1994, ni àwọn kan yin baa lu to n gbe aarẹ Ruwanda to jẹ ẹya Hutu nibọn Juvental Habyarimana bi o ṣe n fẹ ba ni papakọ ofurufu ni Kigali.

Botile jẹpe ko si ẹni to mọ ẹni to se iṣẹ nla ibi naa bayii ni awọn ajajagbara Hutu bẹrẹ si ni naka alebu si àwọn alatako ijọba Hutsi ti wahala si bẹrẹ, laarin wakati diẹ ẹgbẹlẹgbẹ awọn ọmọ Hutus ti wọn ti n lodi si ẹya hutsi fun ọpọ ọdun darapọ ti wọn si bẹrẹ ipaniyan.

""O nira ki oye rẹ to ye ni pe bawo ni iya to nifẹ ọmọ rẹ yoo ṣe wa lo si ile aladugbo rẹ lati pa ọmọ rẹ bi Regine Abanyuze ṣe sọ, òṣìṣẹ "Never again" ile iṣẹ ti kii se ti ijọba ti wọn si wà fún ipese alaafia ati ipẹtu sawọ.