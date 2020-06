When is school resuming in Nigeria?: Seyi Makinde pàṣẹ kí iléèwé, ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí di ṣíṣí padà ní ìpínlẹ̀ Oyo

Oríṣun àwòrán, twitter/Seyi makinde

Ijọba ipinlẹ Ọyọ ti paṣẹ ki awọn ileewe gbogbo ni ipinlẹ naa o di ṣiṣi pada ni ọjọ Aje, ọjọ kọkandinlọgbọn oṣu yii.

Igbimọ amuṣẹya ti ijọba ipinlẹ Ọyọ gbe kalẹ lori kikoju ajakalẹ arun coronavirus lo kede igbesẹ ijọba ipinlẹ naa lọjọ Aje.

Ijọba ipinlẹ Ọyọ ni awọn akẹkọọ iwe kẹfa nileewe alakọbẹrẹ (Primary Six), iwe kẹta ileewe girama (JSS 3) ati kilasi aṣekagba nileewe girama (SSS 3) nikan ni yoo wọle ikẹkọọ ni ọjọ naa ti wọn si gbọdọ maa tẹle awọn ilana ti igbims amuṣẹya naa ba fi silẹ.