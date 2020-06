Oluwatoyin Salau: Òkú Toyin làwọn ọlọ́pàáTallahasseeni àwọn rí lẹ́yìn ìpè rẹ̀ lórí twitter

Toyin poora lẹyin to figbe ta nipa ifipabanilopo loju opo Twitter - ka ohun ta mọ nipa iku rẹ

Toyin,Ọmọ ọdun mọkandinlogun ajafẹtọmọniyan ọmọ Naijiria ọhun to fi ilẹ Amẹrika se ibugbe bawọn se iwọde Black Lives Matter to waye ni Florida ni Amẹrika.

Ohun ta gbọ ni pe ajafẹtọmọniyan naa poora lẹyin to gbe ọrọ sita loju opo Twitter pe eeyan kan gbiyanju lati fipa ba ohun lopọ ni adugbo Park Avenue and Richview Road ni Tallahassee, Florida.

Ninu ọrọ to fi sita, o ni ọkunrin naa sọ pe ohun yoo fi ọkọ gbe oun pada lọ si sọọsi kan tohun fori pamọ si.

Ọrọ ti Oluwatoyin fi sita kẹhin re ki o to di pe awọn ọlọpaa ri oku rẹ

Gẹgẹ bi ohun ti awọn ọlọpaa sọ ni nkan bi ago mẹsan alẹ kọja isẹju mẹẹdogun lọjọ kẹtala osu Kẹfa ni awọn oluwadi de si ile ibugbe 2100 block to wa ni Monday Road lati se iwaadi to ni se pẹlu eeyan kan ti wọn ni o di awati, iyẹn Oluwatoyin Salau.

Wọn ni awọn ri oku rẹ pẹlu ti iya agbalagba kan ẹni ọdun marundinlọgọrin lẹgbẹ Wahnish Way and Orange Avenue, Tallahassee..

Oluwatoyin Salau jẹ ọkan gbogi ninu awọn to n fẹhonu han lori iwa ifiyajẹni si ara ilu lati ọwọ awọn ọlọpaa.

Bi iwaadi naa se n tẹsiwaju awọn ọlọpaa ni awọn ti ri afurasi kan to wa ni ahamọ bayi ti awọn ko si ni iroyin kankan lati fi to ara ilu leti lọwọ yi nipa isẹlẹ naa.

Wọn ni awọn ti gbe ọrọ naa le ẹka ileesẹ ọlọpaa to n sewadi awọn iwa ọdaran to le lọwọ.

Awọn oluwaadi ti kesei ẹnikẹni to ba ni iroyin to le mu ki awọn ri awọn to hu iwa yi lati kan si awọn lori ago 850-891-4200 tabi Crime Stoppers lori ago 850-574-TIPS.