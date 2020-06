Man City vs Arsenal: Ìjá ọ̀gá àti ọmọ EPL gbìnàyé padà, ṣé Man city yòó lè jáwé wábiwọ́sí fún Arsenal?

Lati ayebaye lawọn aṣiwaju ti maa n gbadura pe ki ọmọlẹyin wọn o gberi koda ju awọn gan an lọ.

Ni ere bọọlu gbigba atawọn ere idaraya miran, ọpọ igba ni ọga ati ẹni to ti figbakan ri jẹ ọmọṣẹ rẹ ni ere idaraya maa n pada wa figagbaga. Bẹẹni awọn tẹgbọntaburo a maa jọ tẹsẹ bọ ṣokoto kan naa.

Lọjọru ni ifẹsẹwọnsẹ idije Premiership ilẹ Gẹẹsi yoo tun gbinaya lẹyin idaduro oṣu bii mẹta nitori arun coronavirus to bẹ silẹ kaakiri agbaye.

Ni iwoyi saa liigi premiership to lọ, ọmọ iṣẹ ni Mikel Arteta jẹ labẹ Pep Guardiola ki wọn to yan an gẹgẹ bi olukọni tuntun fun ẹgbẹ agbabọọlu Arsenal.