Ajimobi: Obaseki, Ambode àtàwọn gómìnà míràn tí tírélà gba ààrín àwọn àtàwọn bàbá ìsàlẹ̀ wọn kọjá

Awọn eniyan lo gbagbọ pe ẹni to ba ni Baba isalẹ ninu ẹgbẹ oṣelu ni Naijiria ni anfaani lati dije dupo ti wọn yoo si bori, bi wọn ko tilẹ ni ọpọlọpọ imọ nipa oṣelu.

Wo gómìnà márùn ún tí wọ́n ti fojú winá pẹ̀lú bàbá ìsàlẹ̀ wọ̀n

Saaju idibo sipo gomina ni ipinlẹ Edo ni Osu Kẹwa, Odun 2020, ohun to gba ẹnu awọn eniyan kan ni ija to bẹ silẹ laarin Adam Oshiomọlẹ ati Gomina ipinlẹ Edo, Godwin Obaseki.

Iroyin gbe e wi pe lasiko idibo sipo gomina ni ọdun 2016 naa ni Gomina Adam Oshiomole gbe ipolongo rẹ kari, ti o si n logun rẹ fun awọn eniyan nigba naa lati tako Pasito Osagie Ize-Iyamu to n dije dupo gomina lẹgbẹ oṣelu PDP.

Ambode ati Tinubu

Ohun itiju lo jẹ fun Gomina ipinlẹ Eko, Akinwumi Ambode lasiko idibo sipo gomina ni ipinlẹ Eko lọdun 2019 nigba ti baba isalẹ rẹ, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu na ọwọ Babajide Sanwo-Olu sọke gẹgẹ bi oludije sipo gomina ni ipinlẹ Eko lẹyin to ni ki Ambode lo rọkun nilẹ lẹyin ọdun mẹrin to lo nipo.

Amọ, ohun ti awọn eniyan sọ ni pe, bi Tinubu ṣẹ na ọwọ rẹ soke ni idibo sipo gomina lọdun 2016 lasiko ti ko si ẹni to mọ ọ rara, ti ko tilẹ di ipo ọṣelu kankan mu tẹlẹ ki o to di igba naa.

Nigba naa, gomina to wa nibẹ, Babatunde Fashola fẹ ki kọmisọnna fun eto idajọ nipinlẹ naa, Supo Shasore dije dupo sipo gomina lasiko naa, amọ Tinubu kọ jalẹ pe Ambode ni yoo ṣe gomina naa pẹlu gbogbo agbara rẹ.

Baba isalẹ Adedibu ati Ladoja

Rashidi Ladoja jẹ gomina ipinlẹ Oyo ni ọdun 2003 si ọdun 2007, ti Adedibu si ṣe agbatẹru fun Ladoja gẹgẹ bi oludije lẹgbẹ oṣelu PDP ni ọdun 2003, ti o si ran an lọwọ lati bori.

Ladọja ni oun kọ lati jẹ ki Adedibu lu owo ipinlẹ naa ni ponpo lẹyin ti Adedibu ni ki oun maa fi ida marundinlọgbọn owo Security vote to to miliọnu marundinlogun Naira si apo oun ni oṣoosu.

Ganduje ati Kwankwaso

Gomina ipinlẹ Kano, Abdullahi Ganduje naa ti pin gaari pẹlu baba isalẹ rẹ, Rabiu Kwankwaso to ṣe agbatẹru fun un lasiko idibo sipo gomina ni ọdun 2016.

O fẹsun kan an wi pe nitori o jẹ baba isalẹ fun awọn, o fẹ gaba lẹ wọn lori, ki o si sakoso gbogbo nkan to n wọlẹ si ipinlẹ naa fun ara rẹ nikan.

Godswill Akpabio lati Udom Gabriel Emmanuel

Ọpọlọ̀pọ eniyan lo gbagbọ wi pe Godswill Akpabio ni baba isalẹ fun wọn ni ipinlẹ Akwa Ibom. Amọ ija to de lorin di owe laarin Gomina ipinlẹ naa, Udom Gabriel ati Akpabio lẹyin to kuro ni ẹgbẹ oselu PDP lọ si ẹgbẹ oṣelu APC.

Ohun to han gbangba ni si awọn eniyan pe Udom di gomina ipinlẹ Akwa Ibom nitori ibaṣepọ rẹ pẹlu Baba isalẹ Akpabio ti o gbe le ejika lati dije dupo gomina ni ọdun 2015 to si yege.

Amọ ni bayii wọn ko foju rinju mọ lẹyin ti Udom yẹba fun Akpabio, eleyii to fa gbọnmi si omi o to laaarin wọn , ki wọn to pin garri, ti Akpabio si fi PDP silẹ lọ si APC.