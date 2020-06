World War III: Wo ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa awuyewuye tó ń wáyé láàárín India àti China

Ariwo World war 3 lawọn eeyan n pa bayii lori ayelujara lẹyin awuyewuye to waye laarin ilẹ India ati China lori ala ilẹ Himalayas, eyi to ti mu ẹmi awọn eeyan kan lọ.

Awọn ohun to yẹ ki o mọ nipa iṣẹlẹ naa ree.

Ki ni hun to ṣẹlẹ gan?

Ko din ni ogun lara awọn ọmọ ogun ilẹ India to jẹ Ọlọrun nipe ninu ikọlu to waye ni erekusu Galwan, ni agbegbe Ladakh.

Bo tilẹ jẹ pe awọn mejeji ni ko si ninu ọmọ ogun wọn to yi ibọn, ilẹ India sọ pe ̣ ọwọ lasan, okuta, irin ati igi ni awọn awọn ọmọ ogun rẹ fi ja ija naa.

Ki lo fa ṣababi ija naa?

O ti to nnkan bi ọdun diẹ sẹyin ti fa ki n fa ti n waye laarin orilẹ-ede meji ọhun nitori ilẹ kan ti awọn eeyan ki n gbe.

Ṣugbọn wahala bẹ silẹ lẹyin ti India ṣe opopona si agbegbe Ladakh, lẹba ilẹ kan naa to pin awọn mejeji ti wọn n ja si.Igbesẹ ọhun bi China ninu to bẹ ti oun naa fi lọ kọ ile kan sẹba ọna ti India ṣe, eyi to mu ki orilẹ-ede meji ọhun ko ọmọ ogun lọ sojuko naa.