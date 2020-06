FRSC: Elebubọn ní àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ṣọ́ àjọ FRSC mẹ́ta tí àrá sán pa l'Ogun gbọdọ̀ ṣ'ètùtù

Ikilọ ni iṣẹlẹ ara to san pa awon ẹṣọ alaabo oju-popo (Federal Road Safety Corps) meta, ti opo si farapa nipinlẹ Ogun.

Ẹlẹsin ibilẹ, Yemi Elebuubọn lo sọ bẹẹ nigba to ba BBC Yoruba sọrọ lori iṣẹlẹ ọhun.

A gbọ wi pe bi ara yii ṣe san lo pa awon ẹṣọ meta naa loju ẹsẹ, to si jan awọn mii mọlẹ, ti gbogbo agbegbe naa si di erujeje.

Iroyin to tẹ wa lọwọ tun sọ pe awon oniṣango lọ ṣe etutu to yẹ ko to di pe wọn gbe oku wọn fun ijọba.