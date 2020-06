Toyin Abraham: Ó dára ká ní àròjinlẹ̀ pé ayé ni Ọlọ́run fi ju ẹ̀dá lọ

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu iwaasu ti gbajumọ oṣere tiata lobinrin, Toyin Abraham ṣe loju opo Instagram rẹ, eyi to fi n pa asamọ lowe lowe nipa awọn iṣẹlẹ agbọsọgbanu to n waye lawujọ wa lẹnu ọjọ mẹta yii.

Bi o tilẹ jẹ pe Toyin ko sọ pato ohun to n kọ ọ lominu to fi kọ awọn ikilọ yii sita.

Sugbon a mọ pe, ayan to mu kọngọ lọwọ, lo mọ ohun to n fi ilu sọ, amọ o ṣee ṣe ki awọn arojinlẹ ọrọ naa da lori iku Ibidunni Ighodalo to jade laye lọsẹ to kọja.