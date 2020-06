Boko Haram n fipá bá mi lòpò ní òpò ìgbà léyìn tí wọn kọlu ìlú wa- Omọbinrin náà

Oríṣun àwòrán, Others

Mi o le fori jin ibatan mi ọmọ iko Boko haram to fipa bamilopọ

Odomobirin kan ni Naijiria to ni ki BBC forukọ bo oun laṣiri sọrọ lori bi ibatan oun kan to jẹ ọmọ ikọ Boko Haram ati awọn miran ti ṣe fipa ba oun ati awọn ọmọbinrin miran lopọ f'un igba pipẹ ni ariwa Naijiria.

"Ni ọjọ yi ni ibatan mi to jẹ Boko Haram wa sọ fún mi pe lati oni lọ, mo ti di iyawo ohun,dukia ohun .Lọjọ naa lo si ti bẹrẹ si ni fipa bamilopọ"

O fi kun ọrọ rẹ pe tohun ti pe awon ribi sa asala kuro lọwọ awọn to mu awọn, oju buruku lawọn to ku ni aaye t'awọn atipo fori pamọ si to wa ni Bama ni Iwọ oorun ariwa Naijiria fi n wo awọn.