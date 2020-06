Lai Mohammed: Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó fi orin sí Lai Mohammed gbá ìtúsílẹ̀ lẹ̀yìn ọjọ́ 45 láhàmọ́ọ́

Orin to kọ ọhun gbori ẹrọ ayelujara kaakiri ti ọpọ eeyan si ṣe alabapin rẹ.

Ọjọ marundinlaadota ni o lo latimole ki wọn to kede itusilẹ rẹ.

Iwe iroyin Naijiria The Punch so pe iyawo rẹ Dorcas so fun awọn pe lọjọ Ẹtì ni awọn ọlọpaa tu silẹ.