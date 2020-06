Coronavirus: updates: ìlú kan rèé l'Abuja tí kò mọ̀ rárá nípa Covid-19

Pẹlu bi ijọba orilẹede Naijiria ṣe ko owo lorii fifi awọn ileeṣẹ iroyin polongo nipa bi ajakalẹ arun Coronavirus ṣe n ran to, awọn ilu kereje kereje kan ṣi wa to wa lokunkun nipa arun aṣekupani naa.

Abule Zokutu ko ju bi irin wakati meji fun ọkọ lati aarin gbungbun ilu Abuja nibi ti ikọ amuṣẹya ti aarẹ yan to n ṣiṣẹ ojoojumọ nipa fifun awọn eeyan niroyin nipa Coronavirus wa.

O ti le lọgọrun ọjọ bayii ti Naijiria ti ni ẹni akọkọ to ni arun Coronavirus bayii, koda itanka arun naa ti sun ọpọn de awọn ilu igberiko sibẹ, ṣe ni iye rẹ n goke sii lojojumọ.

Akọsilẹ to wa lọwọlọwọ bayii fi han pe o ti le lẹgbẹrun lọna ogun eeyan to ti lugbadi arun naa ti o si ti le ni ẹẹdẹgbẹta to ti gba ibẹ ku ni Naijiria.