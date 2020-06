Eton tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ akẹ́kọ̀ọ́ Nàíjíríà lórí ìwà ẹlẹ́yàmẹ̀yà

Olukọ agba Ile ẹkọ girama olokiki nii, Eton College to wa nilẹ Gẹẹsi, ti sọ fun BBC pe, ọkan ohun bajẹ pẹlu bi akẹkọọ alawọdudu to kọkọ pari ẹ́kọ rẹ nibẹ, Dilibe Onyeama, se koju idẹyẹsi ati iwa ẹlẹyamẹya nigba to n kẹkọ nibẹ.