Eji Gbadero: Ó pa Raji Oba nítorí ilẹ̀ nìjọba bá yẹgi fún un

Ibẹrẹ aye Eji Gbadero:

Adugbo Ọja Ọba nilu Ibadan, tii ṣe olu ilu ipinlẹ Oyo ni Eji Gbadero, ọdọmọde si lo ti tẹle aburo baba rẹ wa gbe ni Eko, o kọ iṣẹ ọwọ, to si da Ileesẹ tiẹ naa silẹ to n ṣe ésó.

Eji Gbadero lowo, o gbajumọ, ọmọ jaye-jaye ni, laarin ọdun 1960 si 1970 lọ soke, Eko kan, Gbadero kan ni, lọtun losi si ni awọn olorin maa n ki i, koda, Ebenezer Obey ati Yusuf Olatunji gan wa lara awọn olorin to kii, eyi to n sọ bo ṣe jẹ ilumọọka si nigba naa.

Ni wọn igba to jẹ pe ọna kan ko wọ ọja, owo to n ri nidi èsó tita ko to na mọ fun Eji Gbadero, ó bẹrẹ si ta ilẹ, ra ilẹ, o n ta ile, ra ile, ko si si ẹni to lee gbe ina wo oju Kiniun baba Moradewun, ko ma ge ika jẹ ni igbẹyin.