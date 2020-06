Sotitobire Latest news: Ọjọ́ pé fún ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ Wòlíì Alfa Babatunde

Ọjọ pẹ ti ọrọ bi ọmọ ọdun kan to sọnu ni ie ijọsin kan nipinlẹ Ondo eyi ti Wolii Alfa Babatunde Sotitobire n dari ẹ ti n waye.

Lonii, ile ẹjọ giga ipinlẹ Ondo tun ti pe Wolii Sotitobire atawọn to pe ni ẹlẹri rẹ ki wọn wa wi tẹnu wẹnu wọn.

Lọsẹ to kọja, iyawo rẹ ti kun awọn ẹlẹri to si sọ ohun to mọ, bakan naa ni awọn eeyan ogun mii naa ti n jẹri ohun ti wọn mọ.