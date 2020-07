Canada Visa Application: Canada bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí fọ́ọ̀mù àwọn tó fẹ lọ sí orílẹ̀-èdè náà

Ijọba ilẹ Canada ti bẹrẹ si n ṣiṣẹ lori fọọmu awọn to nifẹ lati tẹko leti lọ silẹ naa lati Ọjọ Kinni, Oṣu Keje, ọdun 2020.

Ileeṣẹ to n risi eto irinajo ilẹ okere lorlẹ-ede naa, IRCC sọ pe bo tilẹ jẹ pe awọn gbedeke kan yoo wa fun awọn arinrinajo, ṣugbọn o ti bẹrẹ iṣe pada nitori awọn ti yoo bẹrẹ si n rinrinajo lọ ilẹ ọhun laipẹ.

O sọ pe awọn arinrinajo ni lati ṣalaye fun awọn oṣiṣẹ aṣọbode pe iṣẹ wọn ṣe koko ki wọn to le gba wọn laye lati wọ orilẹ-ede ọhun.

IRCC tun ti bẹrẹ iṣe lori fọọmu awọn akẹkọ to fẹ lọ kawe ni Canada, iwe fun awọn to ti ri iṣe nilẹ naa ati iwe awọn to fi orukọ silẹ lati di ọmọ onilu.