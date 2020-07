Adesoji Aderemi: Ọjọ́ Kẹta oṣù Keje ọdún 1980 ni gómìnà àdúláwọ̀ àkọ́kọ́ náà dèrò ọ̀run

Ori ti yoo de ade, ko ni se alaini de ade, ọrun ti yoo wọ ejigbara ilẹkẹ ko ni se alai wọ ọ, ibadi ti yoo lo mọsaji, asọ ọba to jinna koro-koro, yoo lo.

Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi ree ti ori gbe de ipo Ọba, to tun di gomina adulawọ akọkọ losu keje ọdun 1960, ibura rẹ ree.

Ọbabinrin ilẹ Gẹẹsi, Elizabeth Keji ree to n fi oye Knight da Ọọni Adesoji Aderemi lọla lasiko abẹwo rẹ si naijiria lọdun 1957.

Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi, Ọọni tilu Ile Ifẹ to tun di gomina adulawọ akọkọ, aguntasọlo ọdun.

Ọba n da Ọba lọla, oriade n yẹ ori ade si. Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi ree to n fun Ọba miran ni amiidanilọla ti Ọbabinrin ilu oyinbo.

Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi, ẹni ti obinrin ri, to n yọ ọwọ ọṣẹ, pe temi ni ko gba, temi ni ko mu.Oriade to dudu bii koro isin.

Ẹni nla lo n se oun nla. Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi ati awọn eekan ilu miran to n bọ oyinbo lọwọ.

Ẹ jẹ ka bu ọla fun ẹni ti ọla n se tirẹ. Ọba Adesoji Tadenikawo Aderemi ree to n yẹ awọn ọlọpaa to to lọwọọwọ wo lati yẹ si. Gosa fun baba.